В воздушном пространстве Эстонии, Латвии и Литвы начались учения НАТО
Во вторник, 26 июня, в воздушном пространстве стран Балтии начались военные учения НАТО и союзников Ramstein Alloy.
Об этом пишет Delfi.
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Такие учения проходят три раза в год. Во время них военно-воздушные силы отрабатывают защиту воздушного пространства Балтии, процедуры управления и связи, а также практическое патрулирование.
Отмечается, что в этом году центральная роль в учениях отведена ВВС Эстонии и авиабазе Эмари.
В учениях примут дислоцированные в Эстонии французские истребители, а также подразделения ВВС Литвы, Польши, Португалии, Испании, Германии, Норвегии, Польши и Нидерландов.
Источник: 24 Канал
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