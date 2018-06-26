В воздушном пространстве Эстонии, Латвии и Литвы начались учения НАТО

Во вторник, 26 июня, в воздушном пространстве стран Балтии начались военные учения НАТО и союзников Ramstein Alloy.

Об этом пишет Delfi.

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Такие учения проходят три раза в год. Во время них военно-воздушные силы отрабатывают защиту воздушного пространства Балтии, процедуры управления и связи, а также практическое патрулирование.

Отмечается, что в этом году центральная роль в учениях отведена ВВС Эстонии и авиабазе Эмари.

В учениях примут дислоцированные в Эстонии французские истребители, а также подразделения ВВС Литвы, Польши, Португалии, Испании, Германии, Норвегии, Польши и Нидерландов.