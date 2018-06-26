У повітряному просторі Естонії, Латвії і Литви розпочалися навчання НАТО

У вівторок, 26 червня, у повітряному просторі країн Балтії розпочалися військові навчання НАТО і союзників Ramstein Alloy.

Про це пише Delfi.

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Такі навчання тривають три рази на рік. Під час них військово-повітряні сили відпрацьовують захист повітряного простору Балтії, процедури управління і зв'язку, а також практичне патрулювання.

Зазначається, що в цьому році центральна роль у навчаннях відведена ВПС Естонії та авіабазі Емарі.

У навчаннях візьмуть дислоковані в Естонії французькі винищувачі, а також підрозділи ВПС Литви, Польщі, Португалії, Іспанії, Німеччини, Норвегії, Польщі та Нідерландів.