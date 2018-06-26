У повітряному просторі Естонії, Латвії і Литви розпочалися навчання НАТО
У вівторок, 26 червня, у повітряному просторі країн Балтії розпочалися військові навчання НАТО і союзників Ramstein Alloy.
Про це пише Delfi.
Читайте також: Екс-генсеку НАТО відмовили у в'їзді до США
Такі навчання тривають три рази на рік. Під час них військово-повітряні сили відпрацьовують захист повітряного простору Балтії, процедури управління і зв'язку, а також практичне патрулювання.
Зазначається, що в цьому році центральна роль у навчаннях відведена ВПС Естонії та авіабазі Емарі.
У навчаннях візьмуть дислоковані в Естонії французькі винищувачі, а також підрозділи ВПС Литви, Польщі, Португалії, Іспанії, Німеччини, Норвегії, Польщі та Нідерландів.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі