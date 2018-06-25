Екс-генсеку НАТО відмовили у в'їзді до США

На думку колишнього генсека НАТО, причина відмови полягає у тому, що він раніше відвідував Іран. Екс-генеральний секретар НАТО і екс-представник Європейського союзу із зовнішньої політики Хав'єр Солана не отримав дозвіл на безвізовий в'їзд до Сполучених Штатів Америки.

Про це інформувало видання El Pais.

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Солана – громадянин Іспанії. Жителі держави мають право перебувати в США протягом 90 днів без візи, але вони повинні проходити реєстрацію через електронну систему отримання дозволу на в'їзд ESTA. При реєстрації у цій системі запит екс-генсека був відхилений.

Зазначається, що після відмови в реєстрації візиту громадяни Іспанії все ще можуть отримати дозвіл на в'їзд, проте в цьому випадку їм потрібно запитувати американську візу (як громадянам країн, на яких не поширюються пільгові умови).

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Політик запросив візу для в'їзду і сподівається, що все вдасться врегулювати. На думку колишнього генсека НАТО, причина відмови полягає у тому, що він раніше відвідував Іран на запрошення президента країни Хасана Рухані.

Солана сказав, що в США він також має намір працювати, так як є професором ряду американських університетів. Газета El Pais роз'яснює, посилаючись на свої джерела в американському посольстві в Мадриді, що система автоматично відхиляє заяви тих громадян, які в минулому відвідували Іран, Сирію, Ірак, Судан, Лівію, Сомалі чи Ємен.

В якості представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Хав'єр Солана відвідував Іран, щоб брати участь у переговорах по "ядерній угоді", згідно з якою Тегеран брав на себе зобов'язання обмежити ядерну програму і поставити її під міжнародний контроль в обмін на скасування санкцій. Також, він відвідував Іран, щоб взяти участь в інавгурації президента Хасана Рухані.

Нагадаємо, що раніше, Сполучені Штати Америки відмовили у в'їзді російській примі-балерині Большого театру Ользі Смирновій та першому солістові Якопо Тіссі.