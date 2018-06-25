Экс-генсеку НАТО отказали во въезде в США

По мнению бывшего генсека НАТО, причина отказа заключается в том, что он ранее посещал Иран. Экс-генеральный секретарь НАТО и экс-представитель Европейского союза по внешней политике Хавьер Солана не получил разрешение на безвизовый въезд в Соединенные Штаты Америки.

Об этом информировало издание El Pais.

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Солана – гражданин Испании. Жители государства имеют право находиться в США в течение 90 дней без визы, но они должны проходить регистрацию через электронную систему получения разрешения на въезд ESTA. При регистрации в этой системе запрос экс-генсека был отклонен.

Отмечается, что после отказа в регистрации визита граждане Испании все еще могут получить разрешение на въезд, однако в этом случае им нужно запрашивать американскую визу (как гражданам стран, на которых распространяются льготные условия).

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Политик запросил визу для въезда и надеется, что все удастся урегулировать. По мнению бывшего генсека НАТО, причина отказа заключается в том, что он ранее посещал Иран по приглашению президента страны Хасана Рухани.

Солана сказал, что в США он также намерен работать, так как является профессором ряда американских университетов. Газета El Pais разъясняет, ссылаясь на свои источники в американском посольстве в Мадриде, система автоматически отклоняет заявления тех граждан, которые в прошлом посещали Иран, Сирию, Ирак, Судан, Ливию, Сомали или Йемен.

В качестве представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Хавьер Солана посещал Иран, чтобы участвовать в переговорах по "ядерному соглашению", согласно которому Тегеран брал на себя обязательства ограничить ядерную программу и поставить ее под международный контроль в обмен на отмену санкций. Также, он посещал Иран, чтобы принять участие в инаугурации президента Хасана Рухани.

Напомним, что ранее, Соединенные Штаты Америки отказали в въезде российской приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси.