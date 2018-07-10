Російський літак порушив повітряний простір Естонії
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Вранці у вівторок, 10 липня, російський літак Іл-96 порушив повітряний простір Естонії в Балтійському морі, в зв'язку з чим МЗС країни викликало посла Росії та пред'явило йому ноту протесту.
Про це повідомляє Delfi.
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За даними головного штабу сил оборони Естонії, російський літак знаходився в районі острова Вайдло менше хвилини і не вступав у контакт з естонською стороною по радіозв'язку.
Міністерство закордонних справ Естонії висловило протест у зв'язку з порушенням Росією повітряного простору. Це вже третій інцидент з російськими літаками за останній час.
Джерело: 24 Канал
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