Венгерские истребители, базирующиеся на аэродроме Шяуляй, второй раз за сутки перехватили два самолета РФ Ил-22 и Су-27.

В Министерстве обороны Венгрии отметили, что истребители поднялись на перехват российских военных самолетов Ил-22 и Су-27, которые осуществляли воздушные маневры в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Самолеты не вели ни радиосвязи с авиадиспетчерской службами стран Балтии.

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Венгерские и британские истребители, которые патрулируют этот воздушный сектор на высоте 8600 метров, осуществили перехват российских военных самолетов, вернувшись на аэродромы своего базирования в Литве и Эстонии.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации инцидент пока никак не прокомментировали.

Это уже второй подобный инцидент за сутки. Ранее венгерские истребители поднимались в воздушное пространство стран Балтии для перехвата российских самолетов, находившихся там без разрешения.

С 1 мая 2019 почти сотня военных включая пилотов четырех истребителей JAS-39 Gripen патрулируют воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии с целью обеспечения безопасности. Миссия пилотов продлится в течение четырех месяцев.