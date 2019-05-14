Венгерские истребители перехватили российский самолет над Балтикой

Пилоты Военно-воздушных сил Венгрии перехватили российский самолет Ан-26, который находился в воздушном пространстве стран Балтии без разрешения.

В Министерстве обороны Венгрии отметили, что 13 мая с базы Объединенного противовоздушного центра НАТО, которая базируется в Германии, были подняты по тревоге несколько истребителей ВВС Венгрии.

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В рамках международных норм, венгерские пилоты Воздушной полиции Балтии распознали российский самолет Ан-26 и поднялись в небо Балтии для его перехвата, поскольку тот находился в воздушном пространстве без соответствующих разрешений и согласований.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации инцидент пока никак не прокомментировали.

Начиная с 1 мая 2019 почти сотня военных включая пилотаов четырех истребителей JAS-39 Gripen патрулируют воздушное пространства Литвы, Латвии и Эстонии с целью обеспечения безопасности. Миссия пилотов продлится в течение четырех месяцев.

Военные Венгрии посменно усиливают Группу резервных средств противовоздушной обороны военных подразделений Балтии из Испании и Великобритании под общим командованием НАТО на аэродроме в литовском городе Шяуляй.