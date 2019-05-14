03:56
14 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Модне падіння Путіна на льоду. Похмілля від "пабєди"
      Вєсті Кремля
      21:50, 13 травня
      Вєсті.UA: Зеленський проти Луценка. Магічний союз Яценюка, Гройсмана та Авакова
      Вєсті.UA
      19:41, 13 травня
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Мозаїки ХХ століття
      Згадати все
      22:24, 10 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Угорські винищувачі перехопили російський літак над Балтикою

      479 Читать новость на русском
      Угорські JAS-39 Gripen перехопили російський Ан-26 у небі Балтії
      Угорські JAS-39 Gripen перехопили російський Ан-26 у небі Балтії / Фото з відкритих джерел

      Пілоти Військово-повітряних сил Угорщини перехопили російський літак Ан-26, який перебував у повітряному просторі країн Балтії без дозволу.

      У Міністерстві оборони Угорщини зазначили, що 13 травня з бази Об’єднаного протиповітряного центру НАТО, яка базується у Німеччині, були підняті по тривозі кілька винищувачів військово-повітряних сил Угорщини.

      Читайте також: Літак з пасажирами сів без одних шасі у М’янмі: фото і відео

      У рамках міжнародних норм, угорські пілоти Повітряної поліції Балтії розпізнали російський літак Ан-26 та піднялися у небо Балтії для його перехоплення, оскільки той перебував у повітряному просторі без відповідних дозволів та узгоджень. 

      У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації інцидент наразі ніяк не прокоментували.

      Починаючи з 1 травня 2019 року майже сотня військових включно з пілотами чотирьох винищувачів JAS-39 Gripen проводять патрулювання повітряного простору Литви, Латвії та Естонії з метою забезпечення безпеки. Місія пілотів триватиме протягом чотирьох місяців.

      Військові Угорщини позмінно підсилюють Групу резервних засобів протиповітряної оборони військових підрозділів Балтії з Іспанії та Великої Британії під спільним командуванням НАТО на летовищі у литовському місті Шяуляй.

      blog_ava
      Зірка "Всі жінки – відьми" Алісса Мілано закликала відмовитись від інтиму: відома причина
      13 травня
      3145
      Теги: авіація НАТО Угорщина Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 13 травня: заява Клімкіна про відмову від мінських угод і нові дати інавгурації
      13 травня , 22:06 Головні новини 13 травня: заява Клімкіна про відмову від мінських угод і нові дати інавгурації
      1969
      Из секретарш – в "министры": как сделать умопомрачительную карьеру в "ЛНР"
      13 травня , 22:01 Из секретарш – в "министры": как сделать умопомрачительную карьеру в "ЛНР"
      Ольга Черненко 744
      Україна на Євробаченні: хто з артистів представляв державу на престижному конкурсі
      13 травня , 20:00 Україна на Євробаченні: хто з артистів представляв державу на престижному конкурсі
      Юлія Михайлова 1330
      Україна отримала новий корабель-розвідник: що насправді за цим ховається
      13 травня , 18:30 Україна отримала новий корабель-розвідник: що насправді за цим ховається
      Дмитро Гнап 2554
      Екстрим по-українськи: деталі падіння вантажівки з білорусами у гірську річку на Прикарпатті
      13 травня , 17:30 Екстрим по-українськи: деталі падіння вантажівки з білорусами у гірську річку на Прикарпатті
      Тетяна Мартинюк 964
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук