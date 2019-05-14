Угорські винищувачі перехопили російський літак над Балтикою

Пілоти Військово-повітряних сил Угорщини перехопили російський літак Ан-26, який перебував у повітряному просторі країн Балтії без дозволу.

У Міністерстві оборони Угорщини зазначили, що 13 травня з бази Об’єднаного протиповітряного центру НАТО, яка базується у Німеччині, були підняті по тривозі кілька винищувачів військово-повітряних сил Угорщини.

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У рамках міжнародних норм, угорські пілоти Повітряної поліції Балтії розпізнали російський літак Ан-26 та піднялися у небо Балтії для його перехоплення, оскільки той перебував у повітряному просторі без відповідних дозволів та узгоджень.

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації інцидент наразі ніяк не прокоментували.

Починаючи з 1 травня 2019 року майже сотня військових включно з пілотами чотирьох винищувачів JAS-39 Gripen проводять патрулювання повітряного простору Литви, Латвії та Естонії з метою забезпечення безпеки. Місія пілотів триватиме протягом чотирьох місяців.

Військові Угорщини позмінно підсилюють Групу резервних засобів протиповітряної оборони військових підрозділів Балтії з Іспанії та Великої Британії під спільним командуванням НАТО на летовищі у литовському місті Шяуляй.