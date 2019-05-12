Літак з пасажирами сів без одних шасі у М’янмі: фото і відео
Літак Embraer 190 Національної авіакомпанії М'янми здійснив жорстку посадку в міжнародному аеропорту Мандалая. Перед посадкою пілот повідомив, що у літака не відкрилися передні шасі.
Пілотові довелося зробити жорстку посадку літака, використовуючи тільки задні шасі, повідомляє Associated Press.
Читайте також: Австралійський пілот летів без свідомості протягом 40 хвилин
Зараз 89 пасажирів та екіпаж літака перебувають у безпеці, повідомив представник аеропорту Кьяу Сан. Інформації про можливих постраждалих немає.
Дивіться фото літака після жорсткої посадки//Фото: Myanmar National Airlines
Інцидент стався з лайнером, який летів з Янгона в Мандалай. Після того, як пілотам не вдалося випустити передню стійку шасі, вони зробили 2 проходи на низькій висоті над злітно-посадковою смугою, відпрацювали пальне та успішно приземлилися без шасі.
На опублікованому в мережі відео видно, як літак заходить на посадку, а після зіткнення зі злітно-посадковою смугою починає нахилятися вперед та іскритися.
Дивіться відео посадки літака без передніх шасі:
Аеропорт закрили для посадки великих літаків Boeing та Airbus.