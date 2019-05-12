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      Літак з пасажирами сів без одних шасі у М’янмі: фото і відео

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      Літак здійснив жорстку посадку без передніх шасі у М’янмі
      Літак здійснив жорстку посадку без передніх шасі у М’янмі / Myanmar National Airlines

      Літак Embraer 190 Національної авіакомпанії М'янми здійснив жорстку посадку в міжнародному аеропорту Мандалая. Перед посадкою пілот повідомив, що у літака не відкрилися передні шасі.

      Пілотові довелося зробити жорстку посадку літака, використовуючи тільки задні шасі, повідомляє Associated Press.

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      Зараз 89 пасажирів та екіпаж літака перебувають у безпеці, повідомив представник аеропорту Кьяу Сан. Інформації про можливих постраждалих немає.

      Дивіться фото літака після жорсткої посадки//Фото: Myanmar National Airlines

      Інцидент стався з лайнером, який летів з Янгона в Мандалай. Після того, як пілотам не вдалося випустити передню стійку шасі, вони зробили 2 проходи на низькій висоті над злітно-посадковою смугою, відпрацювали пальне та успішно приземлилися без шасі.

      На опублікованому в мережі відео видно, як літак заходить на посадку, а після зіткнення зі злітно-посадковою смугою починає нахилятися вперед та іскритися.

      Дивіться відео посадки літака без передніх шасі:

      Аеропорт закрили для посадки великих літаків Boeing та Airbus.

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      Теги: Аварії та ДТП авіація
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