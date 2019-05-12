Самолет с пассажирами сел без одних шасси в Мьянме: фото и видео

Самолет Embraer 190 Национальной авиакомпании Мьянмы совершил жесткую посадку в международном аэропорту Мандалая. Перед посадкой пилот сообщил, что у самолета не открылись передние шасси.

Пилоту пришлось совершить жесткую посадку самолета, используя только задние шасси, сообщает Associated Press.

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Сейчас 89 пассажиров и экипаж самолета находятся в безопасности, сообщил представитель аэропорта Кьяу Сан. Информации о возможных пострадавших нет.

Смотрите фото самолета после жесткой посадки//Фото: Myanmar National Airlines

Инцидент произошел с лайнером, который летел из Янгона в Мандалай. После того, как пилотам не удалось выпустить переднюю стойку шасси, они сделали 2 прохода на низкой высоте над взлетно-посадочной полосой, отработали топливо и успешно приземлились без шасси.

На опубликованном в сети видео видно, как самолет заходит на посадку, а после соприкосновения со взлетно-посадочной полосой начинает наклоняться вперед и искриться.

Смотрите видео посадки самолета без переднего шасси:

Embraer 190 aircraft by Myanmar safely lands without front wheel. Pilot pic.twitter.com/LHxy8uhUqm — Denis Laskov (@it4sec) 12 мая 2019 г.

Аэропорт закрыли для посадки больших самолетов Boeing и Airbus.