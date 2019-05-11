Австралийский пилот летел без сознания в течение 40 минут

В Австралии пилот-стажер, который выполнял одиночный рейс летел без сознания в течение 40 минут и пропустил вызовы управления воздушным движением.

Издание ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности, отметило, что инцидент произошел еще 9 марта. Летчик выполнял индивидуальный рейс из аэропорта Порт-Огаста в Аделаидский аэропорт Парафилд.

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По информации бюро, накануне перед полетом стажер плохо спал ночью, а на завтрак съел только плитку шоколада. Кроме того, незадолго до этого он простудился.

Почувствовав головную боль на высоте 1,6 километра, летчик перевел полет в режим автопилота. Диспетчеры пытались выйти с ним на связь в течение часа, однако удалось им это только после того, как пилот пришел в себя. Произошло это в момент, когда самолет пролетал над океаном.



Карта маршрута показывает курс пилота во время его полета в Парафилд

Несмотря на инцидент, пилот с помощью диспетчеров успешно посадил судно в аэропорту Парафилд. Отмечается, что школа пилотов в Аделаиде, где стажировался летчик, намерена принять меры после этого случая. В частности, перед полетом учеников обяжут сообщать о времени последнего сна и приема пищи.