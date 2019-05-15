Російські літаки вдруге за добу перехопили у небі над Балтикою

Угорські винищувачі, які базуються на аеродромі Шяуляй, вдруге за добу перехопили два літаки РФ Іл-22 та Су-27

У Міністерстві оборони Угорщини зазначили, що винищувачі піднялися на перехоплення російських військових літаків Іл-22 та Су-27, які здійснювали повітряні маневри у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Літаки не вели жодного радіозв’язку із авіадиспетчерськими службами країн Балтії.

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Угорські та британські винищувачі, які патрулюють цей повітряний сектор на висоті 8600 метрів, здійснили перехоплення російських військових літаків, повернувшись на аеродроми свого базування у Литві та Естонії.

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації інцидент наразі ніяк не прокоментували.

Це вже другий такий інцидент за добу. Раніше угорські винищувачі вже піднімалися у повітряний простір країн Балтики для перехоплення російських літаків, які перебували там без дозволу.

З 1 травня 2019 року майже сотня військових включно з пілотами чотирьох винищувачів JAS-39 Gripen проводять патрулювання повітряного простору Литви, Латвії та Естонії з метою забезпечення безпеки. Місія пілотів триватиме протягом чотирьох місяців.