У літак Ангели Меркель врізався автомобіль

Літак моделі Global 5000, яким користується Ангела Меркель, потрапив в аварію в аеропорту Дортмунда. У момент зіткнення за кермом машини нікого не було. Наразі слідчі намагаються зрозуміти, яким чином стався інцидент.

Внаслідок інциденту було пошкоджено фюзеляж літака. Чому транспортний засіб почав рухатися, стане ясно після розслідування.

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Представниця аеропорту Дортмунда Давіна Унгруе повідомила виданню Bild, що перед аварією Ангела Меркель деякий час провела в салоні автомобіля разом з жінкою, яка перебувала за кермом.

Наразі у поліції припускають, що жінка, яка керувала автівкою, перш ніж вийти з салону, забула поставити авто на ручне гальмо, саме тому воно і покотився до літака канцлерки.

У Дортмунд Ангела Меркель прилетіла, щоб поспілкуватися з учнями університету Вупперталя, а також зустрітися з жителями міста і відсвяткувати з ними 70-річчя з моменту прийняття Головного закону ФРН. Після аварії вона повернулася до Берліна на військовому вертольоті.

Це не перший інцидент, пов'язаний з урядовим літаком Global 5000, який зроблений компанією Bombardier. У квітні 2019 року борт був змушений здійснити аварійну посадку в берлінському аеропорту Шенефельд. Незабаром після вильоту пілоти втратили контроль над керуванням і прийняли рішення повернутися. Під час приземленні літак вильнув вправо, так що сів повз межі посадкової смуги на поле торкнувшись землі обома крилами.