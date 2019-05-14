Самолет модели Global 5000, которым пользуется Ангела Меркель, попал в аварию в аэропорту Дортмунда. В момент столкновения за рулем машины никого не было. Сейчас следователи пытаются понять, каким образом произошел инцидент.

В результате инцидента был поврежден фюзеляж самолета. Почему транспортное средство начало двигаться, станет понятно после расследования.

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Представительница аэропорта Дортмунда Давина Унгруе сообщила изданию Bild, что перед аварией Ангела Меркель некоторое время провела в салоне автомобиля вместе с женщиной, которая находилась за рулем.

Сейчас в полиции предполагают, что женщина, управлявшая автомобилем, прежде чем выйти из салона, забыла поставить авто на ручной тормоз, поэтому оно и покатилось к самолету канцлера.

В Дортмунд Ангела Меркель прилетела, чтобы пообщаться с учениками университета Вупперталя, а также встретиться с жителями города и отпраздновать с ними 70-летие с момента принятия Главного закона ФРГ. После аварии она вернулась в Берлин на военном вертолете.

Это не первый инцидент, связанный с правительственным самолетом Global 5000, который сделан компанией Bombardier. В апреле 2019 борт был вынужден совершить аварийную посадку в берлинском аэропорту Шенефельд. Вскоре после вылета пилоты потеряли контроль над управлением и приняли решение вернуться. Во время приземлении самолет вильнул вправо, так что сел мимо пределы посадочной полосы на поле коснувшись земли обеими крыльями.