Російський військовий літак Іл-76МД незаконно залетів на територію Естонії 3 лютого 2021 року. Таке порушення є "традиційним" для РФ, проте цей індицент зафіксований вперше за 2021 рік.

Джерело: Сили оборони Естонії Інформацію про це оприлюднили 4 лютого. Літак перебував над Естонією приблизно 1 хвилини. Актуально Проти авіакомпаній, які літають у Росію, ввели санкції Що відомо Інцидент трапився 3 лютого, приблизно о 12:00. Літак пролетів над островом Вайндлоо. Літак летів із ввімкненим передавачем. Однак при перетині державного кордону Естонії радіоконтакту з естонською авіадиспетчерською не було. У четвер, 4 лютого, посла Росії в Естонії, викликали у МЗС. Йому оголосили відповідну ноту. Попередні інциденти Російський літак, що залетів на територію Естонії, був першим у 2021 році. Однак випадки, коли російські військові літаки незаконно порушують територіальний кордон Естонії, є регулярними. Коли ще таке траплялось 10 липня 2018 року – російський літак Іл-96 порушив повітряний простір Естонії в Балтійському морі.

16 липня 2018 року – літак Путіна порушив повітряний простір Естонії.

12 березня 2018 року – літак Іл-76 без дозволу увійшов у повітряний простір Естонії.

15 травня 2019 року – угорські винищувачі вдруге за добу перехопили два літаки РФ Іл-22 та Су-27.

За 2015 рік російські винищувачі порушили кордон Естонії 266 разів.

За 2017 рік – близько 130 разів.