Літак Путіна порушив повітряний простір Естонії, – ЗМІ

16 липня два російські літаки порушили повітряний простір Естонії. Їх транспондери були увімкнені, але плани польотів не представлені. Окрім цього у літаків не було радіозв'язку з Естонської службою повітряного руху.

На борту одного з цих авіасуден перебував президент РФ Володимир Путін, передає postimees.ee.

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"В першій половині дня, з різницею у годину, в районі острова Вайндлоо повітряний простір Естонії порушили російські літаки А319 та ІЛ-96. На борту останнього перебував президент РФ Володимир Путін", – повідомляють естонські ЗМІ.

Як зазначають журналісти, на фотографіях видно, що Путін прибув у Гельсінкі на літаку ІЛ-96 з реєстраційним номером RA-96022. Після вивчення онлайн-радарів стає зрозуміло, що літак саме з таким реєстраційним номером порушив повітряний простір Естонії.

Зазначається, що літаки перебували у повітряному просторі Естонії більше хвилини.

У зв'язку з цим, в МЗС Естонії 17 липня викликали представника російського посольства та вручили йому ноту.

Я не знаю, хто був на борту, але можу сказати, що на таких авіасуднах літають вищі представники російської влади,

– зазначив глава прес-служби генштабу Сил оборони Арво Йиесалу.

Загалом, російська авіація 6 разів порушила повітряний простір Естонії цього року.