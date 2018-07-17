Самолет Путина нарушил воздушное пространство Эстонии, – СМИ

16 июля два российских самолета нарушили воздушное пространство Эстонии. Их транспондеры были включены, но планы полетов не представлены. Кроме этого у самолетов не было радиосвязи с Эстонской службой воздушного движения.

На борту одного из этих авиасудов находился президент РФ Владимир Путин, передает postimees.ee.

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"В первой половине дня, с разницей в час, в районе острова Вайндлоо воздушное пространство Эстонии нарушили российские самолеты А319 и ИЛ-96. На борту последнего находился президент РФ Владимир Путин", – сообщают эстонские СМИ.



Как отмечают журналисты, на фотографиях видно, что Путин прибыл в Хельсинки на самолете ИЛ-96 с регистрационным номером RA-96022. После изучения онлайн-радаров становится понятно, что самолет именно с таким номером нарушил воздушное пространство Эстонии.



Отмечается, что самолеты находились в воздушном пространстве Эстонии больше минуты.



В связи с этим, в МИД Эстонии 17 июля вызвали представителя российского посольства и вручили ему ноту.

Я не знаю, кто был на борту, но могу сказать, что на таких авиасуднах летают высшие представители российской власти,

– отметил глава пресс-службы генштаба Сил обороны Арво Йиесалу.

В общем, российская авиация 6 раз нарушила воздушное пространство Эстонии в этом году.