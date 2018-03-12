Російський військовий літак увірвався в повітряний простір Естонії
В понеділок вдень, 12 березня, російський військово-транспортний літак Іл-76 без дозволу увійшов у повітряний простір Естонії. Трапилося це в районі острова Вайндло.
Про це повідомляє Естонська громадська телерадіомовна корпорація з посиланням на прес-службу генштабу Сил оборони Естонії.
Так, за інформацією естонських військових, російський Іл-76 перебував у повітряному просторі країни майже хвилину. Літак не мав радіоконтакту з Центром управління польотами Естонії. При цьому транспондер авіасудна був ввімкнений.
Читайте також: Російські авіакомпанії оштрафували за порушення повітряного простору України
Зазначається, що це перше порушення повітряних кордонів Естонії російським літаком.
Відтак, у зв’язку з інцидентом до МЗС Естонії викликали посла Росії, де йому вручили ноту.