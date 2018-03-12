Російський військовий літак увірвався в повітряний простір Естонії

В понеділок вдень, 12 березня, російський військово-транспортний літак Іл-76 без дозволу увійшов у повітряний простір Естонії. Трапилося це в районі острова Вайндло.

Про це повідомляє Естонська громадська телерадіомовна корпорація з посиланням на прес-службу генштабу Сил оборони Естонії.

Так, за інформацією естонських військових, російський Іл-76 перебував у повітряному просторі країни майже хвилину. Літак не мав радіоконтакту з Центром управління польотами Естонії. При цьому транспондер авіасудна був ввімкнений.

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Зазначається, що це перше порушення повітряних кордонів Естонії російським літаком.

Відтак, у зв’язку з інцидентом до МЗС Естонії викликали посла Росії, де йому вручили ноту.