23:21
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кримінальні принципи Росії. Усюдисущий Путін
Вєсті Кремля
22:26, сьогодні
Вєсті.UA. Ракетні розваги Порошенка. Українська підкорювачка Європи
Вєсті.UA
20:48, сьогодні
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Російські авіакомпанії оштрафували за порушення повітряного простору України

740 Читать новость на русском
Російські авіакомпанії оштрафовані Україною
Російські авіакомпанії оштрафовані Україною / senfil.net

За кожне порушення правил і порядку використання повітряного простору України передбачено штраф у розмірі 136 тисяч гривень. Наразі сума загального штрафу досягнула 4,3 мільярда гривень.

Про це повідомив УНІАН з посиланням на Державіаслужбу.

Читайте також: Airbnb планує створити власні авіалінії

Державна авіаційна служба України, починаючи з 2015 року, наклала 4,352 мільярдів гривень штрафів на більш ніж 40 російських авіакомпаній, які порушили повітряний простір України, зокрема, літаючи до анексованого Криму.

До компаній-порушників застосовано фінансові санкції за правопорушення у сфері цивільної авіації щодо порушення правил і порядку використання повітряного простору України у вигляді штрафів за кожне порушення в розмірі 136 тисяч гривень,
– повідомили в Державіаслужбі.

Також представники відомства повідомили, що штрафи накладено відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України.

549/2015 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про застосування персональних спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів (санкцій), якими передбачено перелік юридичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні санкції, зокрема, авіакомпанії Російської Федерації",
– йдеться у повідомленні.

У прес-службі повідомили, що вже накладено кілька тисяч штрафів і для їх стягнення Державіаслужба звертається до українських судів. Розгляд позовів в українських судах дасть змогу надалі звертатися і до міжнародних.

Читайте також:Ryanair хоче літати ще з трьох українських міст

Серед порушників повітряного простору виявилися найбільші російські авіакомпанії – "Аерофолот – російські авіалінії", "Уральські авіалінії", "Саратовські авіалінії", "ЮТейр", "Росія", "Нордавіа – регіональні авіалінії", "Глобус", "Ред Вінгс", "Вім Авіа", "Ямал".

У жовтні 2016 року Державіаслужба повідомляла, що Україна нарахувала російським авіакомпаніям, які здійснювали польоти до окупованого Криму, штрафи на суму 721,236 мільйонів гривень.

Після анексії Криму Російською Федерацією у березні 2014 року Державіаслужба України ухвалила рішення про заборону всіх польотів над Кримським півостровом. Пізніше Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) офіційно підтвердила контроль української авіавлади над кримським авіаційним простором.

Нагадаємо, державна авіаційна служба наклала штрафи на російські авіакомпанії за порушення правил та порядку використання повітряного простору України на десятки мільйонів гривень.

Теги: Новини України Україна – Росія авіація Штрафи
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Сінгапурська модель для українського Донбасу: як змінити все
сьогодні, 22:01 Сінгапурська модель для українського Донбасу: як змінити все
Максим Єфімов 519
Головні новини 12 березня: скандал між Британією та Росією, перемоги України на Паралімпіаді
сьогодні, 22:00 Головні новини 12 березня: скандал між Британією та Росією, перемоги України на Паралімпіаді
1984
сьогодні, 20:02 "Гібридні герої": за що найманці "Вагнера" гинуть у Сирії
Борис Немировський 1139
Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
сьогодні, 19:01 Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
960
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
467
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук