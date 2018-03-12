Російські авіакомпанії оштрафували за порушення повітряного простору України

За кожне порушення правил і порядку використання повітряного простору України передбачено штраф у розмірі 136 тисяч гривень. Наразі сума загального штрафу досягнула 4,3 мільярда гривень.

Про це повідомив УНІАН з посиланням на Державіаслужбу.

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Державна авіаційна служба України, починаючи з 2015 року, наклала 4,352 мільярдів гривень штрафів на більш ніж 40 російських авіакомпаній, які порушили повітряний простір України, зокрема, літаючи до анексованого Криму.

До компаній-порушників застосовано фінансові санкції за правопорушення у сфері цивільної авіації щодо порушення правил і порядку використання повітряного простору України у вигляді штрафів за кожне порушення в розмірі 136 тисяч гривень,

– повідомили в Державіаслужбі.

Також представники відомства повідомили, що штрафи накладено відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України.

№549/2015 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про застосування персональних спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів (санкцій), якими передбачено перелік юридичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні санкції, зокрема, авіакомпанії Російської Федерації",

– йдеться у повідомленні.

У прес-службі повідомили, що вже накладено кілька тисяч штрафів і для їх стягнення Державіаслужба звертається до українських судів. Розгляд позовів в українських судах дасть змогу надалі звертатися і до міжнародних.

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Серед порушників повітряного простору виявилися найбільші російські авіакомпанії – "Аерофолот – російські авіалінії", "Уральські авіалінії", "Саратовські авіалінії", "ЮТейр", "Росія", "Нордавіа – регіональні авіалінії", "Глобус", "Ред Вінгс", "Вім Авіа", "Ямал".

У жовтні 2016 року Державіаслужба повідомляла, що Україна нарахувала російським авіакомпаніям, які здійснювали польоти до окупованого Криму, штрафи на суму 721,236 мільйонів гривень.

Після анексії Криму Російською Федерацією у березні 2014 року Державіаслужба України ухвалила рішення про заборону всіх польотів над Кримським півостровом. Пізніше Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) офіційно підтвердила контроль української авіавлади над кримським авіаційним простором.

Нагадаємо, державна авіаційна служба наклала штрафи на російські авіакомпанії за порушення правил та порядку використання повітряного простору України на десятки мільйонів гривень.