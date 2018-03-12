Российские авиакомпании оштрафовали за нарушение воздушного пространства Украины

За каждое нарушение правил и порядка использования воздушного пространства Украины предусмотрен штраф в размере 136 тысяч гривен. Сейчас сумма общего штрафа достигла 4,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщил УНИАН со ссылкой на Госавиаслужбу.

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Государственная авиационная служба Украины, начиная с 2015 года, наложила 4,352 млрд гривен штрафов на более чем 40 российских авиакомпаний, которые нарушили воздушное пространство Украины, в частности, летая в аннексированный Крым.

К компаниям-нарушителям применены финансовые санкции за правонарушения в сфере гражданской авиации о нарушении правил и порядка использования воздушного пространства Украины в виде штрафов за каждое нарушение в размере 136 тысяч гривен,

– сообщили в Госавиаслужбы.

Также представители ведомства сообщили, что штрафы наложены в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.

№549 / 2015 введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), которыми предусмотрен перечень юридических лиц, к которым применяются ограничительные санкции, в частности, авиакомпании Российской Федерации"

– говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что уже наложено несколько тысяч штрафов и для их взыскания Госавиаслужба обращается в украинские суды. Рассмотрение исков в украинских судах позволит в дальнейшем обращаться и к международным.

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Среди нарушителей воздушного пространства оказались крупнейшие российские авиакомпании – "Аэрофлот – российские авиалинии", "Уральские авиалинии", "Саратовские авиалинии", "ЮТэйр", "Россия", "Нордавиа – региональные авиалинии", "Глобус", "Ред Вингс", "Вим Авиа", "Ямал".

В октябре 2016 Госавиаслужба сообщала, что Украина насчитала российским авиакомпаниям, которые осуществляли полеты в оккупированный Крым, штрафы на сумму 721, 236 млн гривен.

После аннексии Крыма Российской Федерацией в марта 2014 Госавиаслужба Украины приняла решение о запрете всех полетов над Крымским полуостровом. Позже Международная организация гражданской авиации (ИКАО) официально подтвердила контроль украинских авиавластей над крымским авиационным пространством.

Напомним, государственная авиационная служба наложила штрафы на российские авиакомпании за нарушение правил и порядка использования воздушного пространства Украины на десятки миллионов гривен.