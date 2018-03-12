23:33
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Уголовные принципы России. Вездесущий Путин
Вєсті Кремля
22:29, сегодня
Вести.UA. Ракетные развлечения Порошенко. Украинская покорительница Европы
Вєсті.UA
20:50, сегодня
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН

Российский военный самолет ворвался в воздушное пространство Эстонии

1037 Читати новину українською
Российский Ил-76 нарушил воздушное пространство Эстонии
Российский Ил-76 нарушил воздушное пространство Эстонии / Фото из свободных сетей

В понедельник днем, 12 марта, российский военно-транспортный самолет Ил-76 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии. Случилось это в районе острова Вайндло.

Об этом сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация со ссылкой на пресс-службу штаба Сил обороны Эстонии.

Так, по информации эстонских военных, российский Ил-76 находился в воздушном пространстве страны почти минуту. Самолет не имел радиоконтакта с Центром управления полетами Эстонии. При этом транспондер авиасудна был включен.

Читайте также: Российские авиакомпании оштрафовали за нарушение воздушного пространства Украины

Отмечается, что это первое нарушение воздушных границ Эстонии российским самолетом.

Поэтому в связи с инцидентом в МИД Эстонии вызвали посла России, где ему вручили ноту.

Теги: Новости России авиация Эстония
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 12 марта: скандал между Британией и Россией, победы Украины на Паралимпиаде
сегодня, 22:01 Главные новости 12 марта: скандал между Британией и Россией, победы Украины на Паралимпиаде
261
Сінгапурська модель для українського Донбасу: як змінити все
сегодня, 22:01 Сінгапурська модель для українського Донбасу: як змінити все
Максим Єфімов 566
сегодня, 20:02 "Гибридные герои": за что наемники "Вагнера" гибнут в Сирии
Борис Немировський 589
Аренда квартир в Украине: где самые низкие цены
сегодня, 19:01 Аренда квартир в Украине: где самые низкие цены
380
Кому мешает открытая Украина?
сегодня, 18:11 Кому мешает открытая Украина?
227
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук