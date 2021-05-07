Российским Ил-96, нарушившим воздушное пространство Эстонии, летают первые лица государства
5 мая случился международный авиационный инцидент над территорией Финского залива. Российский самолет Ил-96 пересек воздушное пространство Эстонии.
Источник:Meduza
Как выяснили журналисты, это, скорее всего, был борт летного отряда "Россия". Отряд этот известен тем, что транспортирует первых лиц государства.
Начало истории Российский самолет ворвался в воздушное пространство Эстонии
Авиаскандал между Эстонией и Россией: что случилось
Министерство обороны Эстонии на официальном сайте опубликовало заявление. В нем говорится, что российский широкофюзеляжный самолет Ил-96 нарушил воздушную границу Эстонии.
- Это произошло утром 5 мая над Финским заливом вблизи острова Вайндлоо.
- В воздушном пространстве Эстонии самолет России провел примерно минуту.
Эстонцы указали, что транспондер самолета (это устройство, которое передает расположение) был включен. Но:
- У лайнера не было (или он не предоставил) плана полета.
- И связи на момент нарушения границы со службой воздушного движения Эстонии он не установил.
6 мая МИД Эстонии вызвало посла России Александра Петрова. Ему вручили ноту протеста из-за инцидента с самолетом.
Борт-нарушитель относится к тем, которые перевозят первых лиц
Эстонцы не публиковали подробности о самолете, который нарушил их воздушное пространство. Но российское издание РБК выявило, что в небе над Финским заливом в тот день пролетал по маршруту Москва – Рейкьявик Ил-96 с бортовым номером RA-96017.
- Этот лайнер принадлежит к парку специального летного отряда "Россия".
- А отряд этот занимается перевозкой первых лиц государства.
Именно самолет RA-96017, что интересно, 19 апреля забирал из Чехии выдворенных оттуда российских дипломатов.
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