5 травня трапився міжнародний авіаційний інцидент над територією Фінської затоки. Російський літак Іл-96 перетнув повітряний простір Естонії.

Як з'ясували журналісти, це, найімовірніше, був борт льотного загону "Росія". Загін цей відомий тим, що транспортує перших осіб держави.

Початок історії Російський літак увірвався у повітряний простір Естонії

Авіаскандал між Естонією й Росією: що трапилося

Міністерство оборони Естонії на офіційному сайті опублікувало заяву. У ній мовиться, що російський широкофюзеляжний літак Іл-96 порушив повітряний кордон Естонії.

Це сталося вранці 5 травня над Фінською затокою поблизу острова Вайндлоо.

У повітряному просторі Естонії літак Росії пробув приблизно хвилину.

Естонці вказали, що транспондер літака (це пристрій, який передає розташування) був увімкнений. Але:

Лайнер не мав (чи не надав) плану польоту.

І зв'язку на момент порушення кордону зі службою повітряного руху Естонії не встановив.

6 травня МЗС Естонії викликало посла Росії Олександра Петрова. Йому вручили ноту протесту через інцидент із літаком.

Борт-порушник належить до тих, які перевозять перших осіб

Естонці не публікували подробиць про літак, який порушив їхній повітряний простір. Але російське видання РБК виявило, що у небі над Фінською затокою того дня пролітав за маршрутом Москва – Рейк'явік Іл-96 з бортовим номером RA-96017.

Цей лайнер належить до парку спеціального льотного загону "Росія".

Цей загін займається перевезенням перших осіб держави.

Саме літак RA-96017, що цікаво, 19 квітня забирав із Чехії видворених звідти російських дипломатів.

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