Десятки чеських і словацьких шанувальників російського мотоклубу "Нічні вовки" зустрілися в Празі. Їх зустрічали противники Кремля з плакатами та лялькою голого Володимира Путіна.

Прихильники "вовків" зібрались, щоб відвідати меморіали Червоній армії в Празі. Байкери кожного року збираються на Ольшанському кладовищі.

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Вже на в'їзді в Прагу їх вже чекав напис "Вітаємо делегацію Російської терористичної Федерації". Очікувалося, що до байкерів приєднаються громадяни Росії, проте через пандемію коронавірусу, росіян до Європи не пустили.

Банер у Празі / Фото з фейсбуку Антона Литвина

Як байкерів зустріли активісти

Противники режиму Кремля також зустрічали байкерів з прапорами ЄС та НАТО, а також кричали "Ганьба!". Крім цього, активісти принесли голу ляльку, яка схожа на президента Росії Володимира Путіна (ту саму, яку використовували під час протесту під посольством Росії у Празі).

"Якби не війна в Україні, якби Путін не став втручатися в чужі країни і нав'язувати там свою політику, я б сидів спокійно вдома і не займався б цим. Однак, коли тиснуть на мене і на мою країну, я змушений реагувати", – пояснив учасник акції протесту Іржі Новотни, чому вирішив приєднатися до акції проти агресивної політики Кремля.



Протест в Празі / Фото "Радіо Свободи"

Були й ті, хто прийшов підтримати байкерів. Кілька десятків людей аплодували та дякували їм. На мотоциклах були російські, радянські та чеські прапори. Також можна було побачити заборонені в Україні георгіївські стрічки.



Прихильники "русского мира" носили георгіївські стрічки та показували непристойності /Фото "Радіо Свободи"



Прихильники "Нічних вовків" / Фото "Радіо Свободи"

На сторінці у фейсбуці Kaputin – Demokraté, zastavme Putina виклали відео, як затримали одного активіста.

Увага! "Нічні вовки" неодноразово демонстрували прихильність політиці Кремля. Вони щороку організовують поїздки до Європи, завершуючи свій мотопробіг 9 травня у Берліні. Країни Європи вважають ці поїздки провокацією.