Десятки чешских и словацких поклонников российского мотоклуба "Ночные волки" встретились в Праге. Их встречали противники Кремля с плакатами и куклой голого Владимира Путина.

Сторонники "волков" собрались, чтобы посетить мемориалы Красной армии в Праге. Байкеры каждый год собираются на Ольшанском кладбище.

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На въезде в Прагу их уже ждала надпись "Приветствуем делегацию Российской террористической Федерации". Ожидалось, что к байкерам присоединятся граждане России, однако из-за пандемии коронавируса россиян в Европу не пустили.



Банер в Праге / Фото с фейсбука Антона Литвина

Как байкеров встретили активисты

Противники режима Кремля также встречали байкеров с флагами ЕС и НАТО, а также кричали "Позор!". Кроме этого, активисты принесли голую куклу, которая похожа на президента России Владимира Путина (ту самую, которую использовали во время протеста под посольством России в Праге).

"Если бы не война в Украине, если бы Путин не стал вмешиваться в чужие страны и навязывать там свою политику, я бы сидел спокойно дома и не занимался бы этим. Однако, когда давят на меня и на мою страну, я вынужден реагировать", – пояснил участник акции протеста Иржи Новотны, почему решил присоединиться к акции против агрессивной политики Кремля.



Протест в Праге / Фото "Радио Свободы"

Были и те, кто пришел поддержать байкеров. Несколько десятков человек аплодировали и благодарили их. На мотоциклах были российские, советские и чешские флаги. Также можно было увидеть запрещенные в Украине георгиевские ленты.



Сторонники "русского мира" носили георгиевские ленты и показывали непристойности / Фото " Радио Свободы"



Сторонники "Ночных волков" / Фото "Радио Свободы"

На странице в фейсбуке Kaputin – Demokraté, zastavme Putina выложили видео, как задержали одного активиста.

Внимание! "Ночные волки" неоднократно демонстрировали приверженность политике Кремля. Они ежегодно организуют поездки в Европу, завершая свой мотопробег 9 мая в Берлине. Страны Европы считают эти поездки провокацией.