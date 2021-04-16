Активісти організації "Капутін" посадили на золотий унітаз у Чехії біля російського посольства ляльку, схожу на Володимира Путіна. Окрім того, активісти залишили напис "голий вбивця".

На ворота посольства активісти повісили золоті йоржики. Такими діями чехи намагаються висловити протест проти агресивних дій Росії щодо України та світу.

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Зокрема, активісти протестують проти незаконного ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.

Встановлюючи оголеного Путіна на золотому туалеті, ми хочемо висловити свою підтримку простим людям в Росії і за кордоном, а також солідарність з жертвами путінського режиму. Нинішній режим в Росії грабує її громадян,

– мовиться у повідомленні активістів.

Люди також протестують проти чеського уряду, який домовився з Росією закупити несертифіковану вакцину "Супутник V".

Лялька Путіна біля посольства у Чехії / Vаclav Nеmec

Що відомо про "Супутник V"