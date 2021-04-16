Под посольством России в Чехии установили статую Путина на золотом унитазе: фото
Активисты организации "Капутин" посадили на золотой унитаз в Чехии возле российского посольства куклу, похожую на Владимира Путина. Кроме того, активисты оставили надпись "голый убийца".
Источник:Forum24
На ворота посольства активисты повесили золотые ершики. Такими действиями чехи пытаются выразить протест против агрессивных действий России в отношении Украины и мира.
Заметьте Главу Минздрава Чехии уволили после отказа приобрести российскую вакцину
В частности, активисты протестуют против незаконного заключения оппозиционера Алексея Навального.
Устанавливая обнаженного Путина на золотом туалете, мы хотим выразить свою поддержку простым людям в России и за рубежом, а также солидарность с жертвами путинского режима. Нынешний режим в России грабит граждан,
– говорится в сообщении активистов.
Люди также протестуют против чешского правительства, которое договорилось с Россией закупить несертифицированную вакцину "Спутник V".
Кукла Путина у посольства в Чехии / Vаclav Nеmec
Что известно о "Спутнике V"
- Российская вакцина "Спутник V" не прошла всех необходимых этапов клинических испытаний. Именно поэтому в Евросоюзе отказались ее сертифицировать.
- ЕС даже принял решение не выдавать паспорта вакцинации людям, которых прививали "Спутником V".
- В то же время некоторые страны на свой страх и риск закупают российскую вакцинацию для населения.
Поделиться новостью