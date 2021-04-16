Активисты организации "Капутин" посадили на золотой унитаз в Чехии возле российского посольства куклу, похожую на Владимира Путина. Кроме того, активисты оставили надпись "голый убийца".

На ворота посольства активисты повесили золотые ершики. Такими действиями чехи пытаются выразить протест против агрессивных действий России в отношении Украины и мира.

Заметьте Главу Минздрава Чехии уволили после отказа приобрести российскую вакцину

В частности, активисты протестуют против незаконного заключения оппозиционера Алексея Навального.

Устанавливая обнаженного Путина на золотом туалете, мы хотим выразить свою поддержку простым людям в России и за рубежом, а также солидарность с жертвами путинского режима. Нынешний режим в России грабит граждан,

– говорится в сообщении активистов.

Люди также протестуют против чешского правительства, которое договорилось с Россией закупить несертифицированную вакцину "Спутник V".

Кукла Путина у посольства в Чехии / Vаclav Nеmec

Что известно о "Спутнике V"