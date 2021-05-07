Вранці 7 травня літак Росії без дозволу провів близько хвилини біля острова Вайндлоо. Це другий подібний випадок за тиждень і вже третій за рік. Зверніть увагу Російським Іл-96, який порушив повітряний простір Естонії, літають перші особи держави Третє порушення авіапростору Транспондер літака (приймач і передавач сигналу – 24 канал) був увімкнений, але літак не мав плану польоту, і на момент порушення повітряного кордону не було двостороннього радіозв'язку з естонською службою повітряного руху. Окрім того, не було плану його польоту.

Цього ж дня через цей інцидент Міністерство закордонних справ викликало посла Росії в Естонії та передало ноту.

Такого роду порушення з боку Росії фіксують не вперше. Попереднього разу російські пілоти вдерлися в авіапростір Естонії біля Фінської затоки 5 травня. Перед тим російський літак Іл-76МД незаконно залетів на територію Естонії 3 лютого.

Літак, яким возять перших осіб держави