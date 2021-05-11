Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении участия в договоре об открытом небе. Поэтому он запретит авиации других стран облетать территорию России.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об открытом небе. Его сразу же планируют принять в экстренном режиме.

Между тем Российский самолет ворвался в воздушное пространство Эстонии

"США вышли из соглашения первыми"

Как объясняет Путин, обоснование выхода из соглашения, что первыми оттуда вышли США. Как отмечается, "США под надуманным предлогом вышли из Договора, что существенно нарушило баланс интересов государств". Поэтому, обосновывая свое решение скрывать полеты чужими действиями, Путин планирует вскоре выйти из договора.

Путин заявляет о якобы угрозе национальной безопасности Российской Федерации. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что верхняя палата готова оперативно рассмотреть проект после принятия Госдумой. Произойти это может уже 11 мая.

Обратите внимание! США действительно вышли из договора в ноябре 2020 года. Впрочем, тогда они объяснили, что делают это из-за того, что Россия нарушает свои обязательства.