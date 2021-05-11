Путин хочет выйти из договора об открытом небе: будет летать, где вздумается
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении участия в договоре об открытом небе. Поэтому он запретит авиации других стран облетать территорию России.
Источник:сайт Государственной думы РФ
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об открытом небе. Его сразу же планируют принять в экстренном режиме.
Между тем Российский самолет ворвался в воздушное пространство Эстонии
"США вышли из соглашения первыми"
Как объясняет Путин, обоснование выхода из соглашения, что первыми оттуда вышли США. Как отмечается, "США под надуманным предлогом вышли из Договора, что существенно нарушило баланс интересов государств". Поэтому, обосновывая свое решение скрывать полеты чужими действиями, Путин планирует вскоре выйти из договора.
Путин заявляет о якобы угрозе национальной безопасности Российской Федерации. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что верхняя палата готова оперативно рассмотреть проект после принятия Госдумой. Произойти это может уже 11 мая.
Что известно о Договоре об открытом небе?Это многостороннее соглашение, которое позволяет осуществлять свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Соглашение подписали 24 марта 1992 года в Хельсинки.
Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого – обеспечить возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга.
Данные из Википедии
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