Президент Росії Володимир Путін вніс в Держдуму законопроєкт про припинення участі в договорі про відкрите небо. Відтак він заборонить авіації інших країн облітати територію Росії.

Президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про денонсацію Договору з про відкрите небо. Його одразу ж планують ухвалити в екстреному режимі.

Тим часом Російський літак увірвався у повітряний простір Естонії

"США вийшли з угоди першими"

Як пояснює Путін, обґрунтування виходу з угоди те, що першою звідти вийшли США. Як зазначається, "США під надуманим приводом вийшли з Договору, що істотно порушило баланс інтересів держав". Відтак, обґрунтовуючи своє рішення приховувати польоти чужими діями, Путін планує вже невдовзі вийти з договору.

Путін заявляє про нібито загрозу національній безпеці Російської Федерації. Віцеспікер Ради Федерації Костянтин Косачов зазначив, що верхня палата готова оперативно розглянути проєкт після ухвалення Держдумою. Статися це може вже 11 травня.

Зверніть увагу! США справді вийшли з договору у листопаді 2020 року. Втім, тоді вони пояснили, що роблять це через те, що Росія порушує свої зобов'язання.