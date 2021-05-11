У Росії повідомили про виявлення трьох французьких літаків над Чорним морем. Винищувачі ВПС Франції перехопив Су-30.

Про це повідомила пресслужба Південного військового округу Росії, інформують російські ЗМІ. Над Чорним морем літали два винищувачі Dassault Mirage 2000 і заправник.

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Су-30 супроводив літаки Франції

Екіпаж російського винищувача ідентифікував повітряні цілі, як два літаки тактичної авіації Mirage 2000 і один літак-заправник C-135 ВПС Франції і супроводив їх над акваторією Чорного моря,

– відрапортували у Південному військовому окрузі.

У Москві стверджують, що літаки ВПС Франції прямували у напрямку Росії над нейтральними водами, проте Су-30, мовляв, не допустив порушення державного кордону.

У ППО Росії кажуть про збільшення іноземних літаків-розвідників

У протиповітряній обороні Росії заявили, що активність поблизу російського кордону зростає. Начебто у 2020 році фахівці виявили на 40% більше іноземних літаків-розвідників, аніж у 2019 році.

Тим часом Росія вдруге за тиждень вдерлася у повітряний простір Естонії