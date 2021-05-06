Россия может осуществить ползучую аннексию Азовского моря, – Кулеба
Россия постоянно увеличивает свое военное присутствие и нарушает торговые пути в Азовском море. Возможно, Кремль планирует осуществить новую оккупацию.
Источник:CNN
Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью. По его словам, военные учения, которые проводила Россия, были отработкой военных действий против Украины.
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Что заявил Кулеба
Россия может провести эту ползучую аннексию Азовского моря. Она постоянно усиливает свое военное присутствие там и нарушает торговые пути,
– отметил Кулеба.
В оккупированном Крыму 22 апреля состоялся основной этап учения вооруженных сил России. По мнению министра, российская армия отрабатывает тактику окружения Украины и операции наступления.
Военные учения в Крыму: последние новости
- Российские войска готовили масштабные военные учения на Кубани и в оккупированном Крыму, к которым привлекали авиацию.
- Юлия Мендель 12 апреля заявила, что возле границ Украины сконцентрировано 40 тысяч военных. Такое же количество армии России ждет сигнала в Крыму.
- Министр обороны России Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что после учений войска возвращаются в места постоянной дислокации.
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