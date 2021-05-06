Россия постоянно увеличивает свое военное присутствие и нарушает торговые пути в Азовском море. Возможно, Кремль планирует осуществить новую оккупацию.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью. По его словам, военные учения, которые проводила Россия, были отработкой военных действий против Украины.

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Что заявил Кулеба

Россия может провести эту ползучую аннексию Азовского моря. Она постоянно усиливает свое военное присутствие там и нарушает торговые пути,

– отметил Кулеба.

В оккупированном Крыму 22 апреля состоялся основной этап учения вооруженных сил России. По мнению министра, российская армия отрабатывает тактику окружения Украины и операции наступления.

Обратите внимание! Ранее директор Украинского института морского права и безопасности Богдан Устименко заявлял, что Украина практически не контролирует Азовское море из-за противоправных действий России.

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