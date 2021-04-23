Военные ВСУ провели учения, где отрабатывали контроль воздушного пространства. Подразделения противовоздушной обороны служат возле оккупированного Крыма, поэтому учения шли в условиях максимально приближенных к боевым.

Военные учились на полигоне в Херсонской области. Тренировки прошли по приказу командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

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Воздушное пространство под контролем ВСУ

По словам Наева, учения проходят подразделения противовоздушной обороны.

Основные факты об учении военных:

бойцы стараются избегать шаблонности и действовать непредсказуемо для условного противника .

. все мероприятия боевой подготовки отрабатываются в условиях максимально приближенных к боевым.

Во время учений подразделения:

совершили марш в определенный район,

развернули комплексы;

осуществили поиск и условное уничтожение воздушных целей.

Проведенные учения и умелые действия военнослужащих показали, что воздушное пространство Юга находится под надежным контролем объединенных сил ВСУ,

– отметил Наев.

Цель учений – усовершенствовать подготовку экипажей и расчетов, а также мастерство владения тактическими приемами ведения противовоздушного боя.

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