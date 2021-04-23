Уничтожали воздушные цели: ВСУ устроили новые учения возле оккупированного Крыма
Военные ВСУ провели учения, где отрабатывали контроль воздушного пространства. Подразделения противовоздушной обороны служат возле оккупированного Крыма, поэтому учения шли в условиях максимально приближенных к боевым.
Военные учились на полигоне в Херсонской области. Тренировки прошли по приказу командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.
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Воздушное пространство под контролем ВСУ
По словам Наева, учения проходят подразделения противовоздушной обороны.
Основные факты об учении военных:
- бойцы стараются избегать шаблонности и действовать непредсказуемо для условного противника.
- все мероприятия боевой подготовки отрабатываются в условиях максимально приближенных к боевым.
Во время учений подразделения:
- совершили марш в определенный район,
- развернули комплексы;
- осуществили поиск и условное уничтожение воздушных целей.
Проведенные учения и умелые действия военнослужащих показали, что воздушное пространство Юга находится под надежным контролем объединенных сил ВСУ,
– отметил Наев.
Цель учений – усовершенствовать подготовку экипажей и расчетов, а также мастерство владения тактическими приемами ведения противовоздушного боя.
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