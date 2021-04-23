Знищували повітряні цілі: ЗСУ влаштували нові навчання біля окупованого Криму
Військові ЗСУ провели навчання, де відпрацьовували контроль повітряний простір. Підрозділи протиповітряної оборони служать біля окупованого Криму, тож навчання тривали в умовах максимально наближених до бойових.
Військові навчались на полігоні в Херсонській області. Тренування пройшли за наказом командувача об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.
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Повітряний простір під контролем ЗСУ
За словами Наєва, навчання проходять підрозділи протиповітряної оборони.
Головні факти про навчання військових:
- бійці намагаються уникати шаблонності та діяти непередбачувано для умовного противника.
- усі заходи бойової підготовки відпрацьовуються в умовах максимально наближених до бойових.
Під час навчань підрозділи:
- здійснили марш у визначений район;
- розгорнули комплекси;
- здійснили пошук і умовне знищення повітряних цілей.
Проведенні навчання та вмілі дії військовослужбовців засвідчили, що повітряний простір Півдня перебуває під надійним контролем об'єднаних сил ЗСУ,
– наголосив Наєв.
Мета військових навчань – вдосконалити вишкіл екіпажів і розрахунків, а також майстерність володіння тактичними прийомами ведення протиповітряного бою.
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