Військові ЗСУ провели навчання, де відпрацьовували контроль повітряний простір. Підрозділи протиповітряної оборони служать біля окупованого Криму, тож навчання тривали в умовах максимально наближених до бойових.

Військові навчались на полігоні в Херсонській області. Тренування пройшли за наказом командувача об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Цікаво Кисельов знову обдурив росіян: цього разу про "могутність" безпілотників Росії Повітряний простір під контролем ЗСУ За словами Наєва, навчання проходять підрозділи протиповітряної оборони. Головні факти про навчання військових: бійці намагаються уникати шаблонності та діяти непередбачувано для умовного противника .

. усі заходи бойової підготовки відпрацьовуються в умовах максимально наближених до бойових. Під час навчань підрозділи: здійснили марш у визначений район;

розгорнули комплекси;

здійснили пошук і умовне знищення повітряних цілей. Проведенні навчання та вмілі дії військовослужбовців засвідчили, що повітряний простір Півдня перебуває під надійним контролем об'єднаних сил ЗСУ,

– наголосив Наєв. Мета військових навчань – вдосконалити вишкіл екіпажів і розрахунків, а також майстерність володіння тактичними прийомами ведення протиповітряного бою. На межі окупованого Криму тривають навчання військових: відео ЗСУ