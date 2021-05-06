Росія постійно збільшує свою військову присутність і порушує торговельні шляхи в Азовському морі. Можливо, Кремль планує здійснити нову окупацію.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю. За його словами, військові навчання, які проводила Росія, були відпрацюванням військових дій проти України.

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Що заявив Кулеба

Росія може провести цю повзучу анексію Азовського моря. Вона постійно посилює свою військову присутність там і порушує торговельні шляхи,

– наголосив Кулеба.

В окупованому Криму 22 квітня відбувся основний етап навчання збройних сил Росії. На думку міністра, російська армія відпрацьовує тактику оточення України та операції наступу.

Зверніть увагу! Раніше Україна директор Українського інституту морського права і безпеки Богдан Устименко заявляв , що практично не контролює Азовське море через протиправні дії Росії.

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