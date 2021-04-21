Украина из-за действий России контролирует лишь определенные участки в акваториях портов Азовского моря. При этом наше государство не имеет возможности осуществлять какую-либо деятельность вдали от берега.

Такое мнение высказал директор Украинского института морского права и безопасности Богдан Устименко. Он подчеркивает, что так произошло из-за действий России, нарушающих международное право.

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Украина практически не контролирует Азовское море. Мы оперируем только в небольших участках, которые являются, по сути, акваториями портов Бердянск и Мариуполь,

– отмечает он.

К тому же, по словам Устименко, Госгидрография уже несколько лет не делает гидрографических съемок далеко от берега Азовского моря. Делают замеры и осуществляется исследовательская деятельность в акваториях портов.

Россия нарушает международное морское право

Устименко акцентирует, что перекрытие Керченского пролива, к которому прибег Кремль, прямо запрещено международным морским правом. Для территориального моря Украины в Черном море и Керченского пролива действуют два различных правовых режима: пролив, по Конвенции ООН, является международным, и ни Россия, ни Украина не имеют права ограничивать транзитный проход через него.

Российская Федерация не имеет права хозяйничать в нашем территориальном море, потому что в Конвенции ООН по морскому праву территориальное море государства является его суверенной территорией,

– комментирует Устименко.

Цель действий России – легализация захваченного у Украины морского пространства и тестирования мирового сообщества на то, как оно будет на это реагировать, говорит специалист.

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