Украина практически не контролирует Азовское море – Украинский институт морского права
Украина из-за действий России контролирует лишь определенные участки в акваториях портов Азовского моря. При этом наше государство не имеет возможности осуществлять какую-либо деятельность вдали от берега.
Источник:"Радио Свобода"
Такое мнение высказал директор Украинского института морского права и безопасности Богдан Устименко. Он подчеркивает, что так произошло из-за действий России, нарушающих международное право.
Важно Порт не предупреждались об ограничении в Керченском проливе, – мэр Мариуполя
Украина практически не контролирует Азовское море. Мы оперируем только в небольших участках, которые являются, по сути, акваториями портов Бердянск и Мариуполь,
– отмечает он.
К тому же, по словам Устименко, Госгидрография уже несколько лет не делает гидрографических съемок далеко от берега Азовского моря. Делают замеры и осуществляется исследовательская деятельность в акваториях портов.
Россия нарушает международное морское право
Устименко акцентирует, что перекрытие Керченского пролива, к которому прибег Кремль, прямо запрещено международным морским правом. Для территориального моря Украины в Черном море и Керченского пролива действуют два различных правовых режима: пролив, по Конвенции ООН, является международным, и ни Россия, ни Украина не имеют права ограничивать транзитный проход через него.
Российская Федерация не имеет права хозяйничать в нашем территориальном море, потому что в Конвенции ООН по морскому праву территориальное море государства является его суверенной территорией,
– комментирует Устименко.
Цель действий России – легализация захваченного у Украины морского пространства и тестирования мирового сообщества на то, как оно будет на это реагировать, говорит специалист.
Блокирование Керченского пролива: главное
- Россия заявила, что хочет перекрыть акваторию в направлении Керченского пролива до октября 2021 года.
- Поэтому передвижение всех военных и государственных кораблей, в том числе и украинских, будет запрещено.
- Россия объясняет это необходимостью военных учений.
- Министерство иностранных дел Украины назвало это нарушением суверенных прав нашей страны как прибрежного государства.
- 16 апреля мэр Мариуполя сказал, что порт не предупреждали об ограничении в Керченском проливе.
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