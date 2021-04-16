Порт не предупреждали об ограничениях в Керченском проливе, – мэр Мариуполя
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в порт не поступали сообщения о запрете передвижения украинских судов через Керченский пролив. Сейчас все корабли плавают свободно.
Источник:"Гордон"
Ситуация в Мариупольском порту
По словам Бойченко, обычно руководству порта заранее сообщают об ограничениях на проход судов через Керченский пролив.
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Не нужно сеять панику. Информация о полном закрытии судоходства не подтверждается. Я сегодня утром провел телефонное совещание с руководителем порта Игорем Барским. Он отметил, что никаких ограничений судоходства в порту Мариуполя нет,
– заявил чиновник.
Он отметил, что все корабли беспрепятственно заходят и выходят – как под украинским флагом, так и под флагами других государств. Говорится и о государственных, и коммерческих суднах.
"Порт работает бесперебойно. Плановые показатели перевалки грузов на этот месяц – 550 тысяч тонн. Продукцию отгружаем и принимаем", – пояснил Бойченко.
Что известно о закрытии акватории Черного моря
- Россия хочет перекрыть акваторию в направлении Керченского пролива до октября 2021 года. То есть передвижение всех военных и государственных кораблей, в том числе и украинских, будет запрещенным. Моква мотивирует это военными учениями.
- Министерство иностранных дел Украины назвало это нарушением суверенных прав нашей страны как прибрежного государства.
- В Европейском Союзе пообещали проанализировать эту ситуацию.
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