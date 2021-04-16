Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в порт не поступали сообщения о запрете передвижения украинских судов через Керченский пролив. Сейчас все корабли плавают свободно.

Ситуация в Мариупольском порту

По словам Бойченко, обычно руководству порта заранее сообщают об ограничениях на проход судов через Керченский пролив.

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Не нужно сеять панику. Информация о полном закрытии судоходства не подтверждается. Я сегодня утром провел телефонное совещание с руководителем порта Игорем Барским. Он отметил, что никаких ограничений судоходства в порту Мариуполя нет,

– заявил чиновник.

Он отметил, что все корабли беспрепятственно заходят и выходят – как под украинским флагом, так и под флагами других государств. Говорится и о государственных, и коммерческих суднах.

"Порт работает бесперебойно. Плановые показатели перевалки грузов на этот месяц – 550 тысяч тонн. Продукцию отгружаем и принимаем", – пояснил Бойченко.

Обратите внимание! Россия заявляла, что перекроет Азов с 19 апреля. Поэтому неудивительно, что сейчас корабли передвигаются свободно.

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