Порт не попереджали про обмеження у Керченській протоці, – мер Маріуполя
Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що у порт не надходили повідомлення про заборону пересування українських суден через Керченську протоку. Наразі всі кораблі плавають вільно.
Джерело:"Гордон"
Ситуація у Маріупольському порту
За словами Бойченка, зазвичай керівництво порту заздалегідь повідомляють про обмеження на проходження суден через Керченську протоку.
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Не потрібно сіяти паніку. Інформація про повне закриття судноплавства не підтверджується. Я сьогодні вранці провів телефонну нараду з керівником порту Ігорем Барським. Він зазначив, що ніяких обмежень судноплавства в порту Маріуполя немає,
– заявив чиновник.
Він зазначив, що всі кораблі безперешкодно заходять і виходять – як під українським прапором, так і під прапорами інших держав. Мовиться і про державні, і про комерційні судна.
"Порт працює безперебійно. Планові показники перевалки вантажів на цей місяць – 550 тисяч тонн. Продукцію відвантажуємо і приймаємо", – пояснив Бойченко.
Що відомо про закриття акваторії Чорного моря
- Росія хоче перекрити акваторію в напрямку Керченської протоки до жовтня 2021 року. Тобто пересування усіх військових та державних кораблів, зокрема й українських, буде забороненим. Моква мотивує це військовими навчаннями.
- Міністерство закордонних справ України назвало це порушенням суверенних прав нашої країни як прибережної держави.
- У Європейському Союзі пообіцяли проаналізувати цю ситуацію.
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