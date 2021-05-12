Росія постійно провокує Збройні сили України на морських ділянках. Водночас російська держава хоче показати, що Азовське море є її внутрішнім.

Головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак під час Всеукраїнського форуму "Україна 30" заявив, що провокації Росії стосуються Азовського та Чорного морів. Однак військово-морські сили ЗСУ мають право реагувати на це навіть із застосуванням зброї.

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За словами Хомчака, росіяни масово перекривають райони для судноплавства під виглядом навчань. Також провокації стосуються проведення бойових стрільб.

В Азовському морі вони взагалі хочуть показати, що це їхнє внутрішнє море,

– наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Україна може реагувати на провокації

Хомчак зазначив, що Україна ніколи не провокує ні росіян, ні будь-кого, хто перебуває в акваторії Чорного чи Азовського морів, до якихось активних дій, зокрема до застосування сили. Втім, за його словами, українська сторона готова застосувати зброю.

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Хомчак також зауважив, що можливості українських та російських військово-морських сил наразі є неспіврозмірними. Однак він додав, що наразі триває активна розбудова ВМС Збройних сил України.

Провокації Росії у морі: коротко