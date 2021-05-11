В Киеве первые лица государства говорили о безопасности страны, это происходило в рамках форума "Украина 30". Речь шла о вступлении в НАТО и угрозах со стороны Кремля частности.

Все вздохнули с облегчением, когда напряжение на границах со стороны России якобы начало спадать, однако оказывается, Россия отвела только 3,5 тысячи военных, а все остальные продолжают "подпирать" границу. Об этом рассказала журналистка и ведущая 24 канала Татьяна Круговая.

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Угроза со стороны России не исчезла

Она объяснила, что угроза со стороны России никуда не делась. Как сообщил председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, вдоль украинской границы и в Крыму развернут стотысячный боевой состав вооруженных сил России, где есть:

танки;

боевые самолеты;

вертолеты;

корабли;

батальонно-тактические группы;

группы ракетных войск и артиллерии.

"Так 65% украинской границы – уязвимы. И конечно, "работают" агенты Кремля и внутри Украины", – отметила Татьяна Круговая.

Справка. Несмотря на официальные заявления о "завершении военных учений", Россия не спешит отводить свою технику и военных. Об угрозе со стороны Россию 6 мая заявил президент Украины.

Украина может не получить План действий по членству в НАТО

Также она отметила, что не обошли вниманием на форуме и тему вступления Украины в НАТО, на которой уже "набили оскомину". Круговая отметила, что в июне 2021 года состоится саммит НАТО, на котором Украина очень хотелось бы получить План действий относительно членства.

Но мы его (План действий по членству в НАТО – 24 канал) не получим, так считает глава МИД Дмитрий Кулеба. Некоторые страны-члены Альянса не хотят провоцировать Россию. Вот она жестокая правда. Партнеры партнерами, а свои интересы важнее,

– считает журналистка.

Она добавила, что именно поэтому все, что пока можно сделать – это декларировать намерения относительно НАТО и подтягиваться к стандартам Альянса. По мнению Татьяны Круговой, чтобы подтянуться к стандартам НАТО, надо сделать фактически одно – провести реформы, о чем власти говорят на каждом шагу и теперь все в их руках.