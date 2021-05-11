В столице продолжается очередной раунд форума Украина 30 – "Безопасность страны". Тема нацбезопасности и обороны важная и секретная. Учитывая публичность мероприятия – там будут обсуждать важные темы.

В частности, об основных рисках для страны. О главных вопросах безопасности рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины и эксперт Института будущего Иван Ступак.

К теме Зеленский снова выступит на форуме "Украина 30": темой станет безопасность страны

По его словам, обсуждения на форуме могут быть непонятными для многих граждан. Дело в том, что основные стратегии, которые будут выработаны для каждого госоргана и сферы – будут ограничены в доступе.

Среди участников форума – не только руководители вооруженных сил, но и представители других ведомств, в том числе гуманитарных. Как подчеркнул эксперт, самые актуальные вопросы в контексте безопасности сейчас касаются военной сферы.

Трудно определить самый главный вопрос, наверное, это военная сфера, вопросы энергетики и экологии и так далее,

– отметил Ступак.

Речь идет о независимости украинских военных, логистических поставках техники и боеприпасов и их производстве.

Как он добавил: также важен вопрос киберсферы, впрочем, он пока не стоит на первом месте. Специалист объяснил, что сейчас в Украине проникновение кибертехнологий в жизнь людей не такое значительное, как в США или в Европе.

Вступление в НАТО

Один из вопросов на форуме будет касаться и вступления Украины в Североатлантический альянс. Учитывая то, что много наших международных партнеров нам ни разу не отказали в стремлении к вступлению в НАТО, но и продвижения нет.

"Нет яркого приглашения и нет четкого отказа. Впрочем, для нас этот вопрос важен. Вступление в НАТО – единственная возможность спасти Украину от агрессии Российской Федерации. Пока же непонятно, примут ли нас туда", – считает Ступак.

Ступак о Всеукраинском форуме: смотрите видео

Що відомо про форум "Україна 30. Безпека країни"