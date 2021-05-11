Военная сфера, энергетика, экология: каковы важнейшие секретные вопросы форума "Украина 30"
В столице продолжается очередной раунд форума Украина 30 – "Безопасность страны". Тема нацбезопасности и обороны важная и секретная. Учитывая публичность мероприятия – там будут обсуждать важные темы.
Источник:24 канал
В частности, об основных рисках для страны. О главных вопросах безопасности рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины и эксперт Института будущего Иван Ступак.
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По его словам, обсуждения на форуме могут быть непонятными для многих граждан. Дело в том, что основные стратегии, которые будут выработаны для каждого госоргана и сферы – будут ограничены в доступе.
Среди участников форума – не только руководители вооруженных сил, но и представители других ведомств, в том числе гуманитарных. Как подчеркнул эксперт, самые актуальные вопросы в контексте безопасности сейчас касаются военной сферы.
Трудно определить самый главный вопрос, наверное, это военная сфера, вопросы энергетики и экологии и так далее,
– отметил Ступак.
Речь идет о независимости украинских военных, логистических поставках техники и боеприпасов и их производстве.
Как он добавил: также важен вопрос киберсферы, впрочем, он пока не стоит на первом месте. Специалист объяснил, что сейчас в Украине проникновение кибертехнологий в жизнь людей не такое значительное, как в США или в Европе.
Вступление в НАТО
Один из вопросов на форуме будет касаться и вступления Украины в Североатлантический альянс. Учитывая то, что много наших международных партнеров нам ни разу не отказали в стремлении к вступлению в НАТО, но и продвижения нет.
"Нет яркого приглашения и нет четкого отказа. Впрочем, для нас этот вопрос важен. Вступление в НАТО – единственная возможность спасти Украину от агрессии Российской Федерации. Пока же непонятно, примут ли нас туда", – считает Ступак.
Ступак о Всеукраинском форуме: смотрите видео
Що відомо про форум "Україна 30. Безпека країни"
- Всеукраїнський форум триватиме протягом 11 – 13 травня 2021 року. Основною темою для обговорення стане те, як держава дбає про безпеку громадян. Також важливе питання – якою є і повинна стати українська армія.
- Крім цього, українські та міжнародні фахівці обговорять реформи в Україні та кроки, які варто робити заради членства в НАТО.
- Експерти також обговорять роль Служби безпеки України та реформування ЗСУ й оборонного сектору.
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