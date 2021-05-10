Владимир Зеленский 11 мая откроет Всеукраинский форум "Украина 30. Безопасность страны". Президент расскажет об основных принципах Стратегии национальной безопасности государства.

Также на форуме будут присутствовать секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов и министр обороны Андрей Таран. Уже 12 мая к дискуссии присоединится главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

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О чем будут говорить на форуме

Форум продлится в течение 11 – 13 мая 2021 года. Основной темой для обсуждения станет то, как государство заботится о безопасности граждан, а также какова и какой должна стать украинская армия.

Чиновники, эксперты и представители общественности будут дискутировать и о работе в сфере информационной безопасности, развития оборонно-промышленного комплекса. Также они обсудят реформы в Украине и шаги, которые следует делать ради членства в НАТО.

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Во время мероприятия темой для обсуждения будет и вопрос внутренней безопасности и будущего Нацгвардии, Нацполиции и Государственной пограничной службы.

Эксперты также обсудят роль Службы безопасности Украины и реформирования ВСУ и оборонного сектора.