Украинский президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область. Вместе с ним туда приехали и послы стран "Большой семерки" и ЕС.

На Донбассе глава государства примет участие в церемонии памяти погибших во Второй мировой войне. Это 8 мая делают не только в Украине, но и в Европе и США.

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Матти Маасикас, который возглавляет Представительство ЕС в Украине, опубликовал кадры с церемонии возложения цветов к памятному мемориалу в поселке Меловое.

"Символический момент: немецкий посол Анка Фельдгузен возлагает цветы в Меловом, где в 1943 году началось освобождение Украины от нацистской Германии", – подписал он одну из фотографий.

Зеленский с дипломатами стран G7 и ЕС на Донбассе / Фото с твиттера Маасикаса

День памяти и примирения в Украине

Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения. Он подчеркнул, что "нацизм был абсолютным злом", а все, кто пытается его оправдывать, заслуживают осуждения.

Справка. 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. Соответствующий указ в мае 2015 года подписал пятый президент Петр Порошенко.

Кстати, 41% украинцев считают, что нужно отмечать и День памяти и примирения 8 мая, и День победы над нацизмом 9 мая.

Предыдущий визит Зеленского

Перед этим Зеленский посетил Донбасс 8 апреля. Тогда президент приехал туда, чтобы поддержать дух военных на фоне обострения и наращивания российских войск у границы.

Глава государства тогда объяснил, что власть должна находиться вместе с людьми-героями, а не прятаться. И подчеркнул, что когда оккупанты будут стрелять, украинская армия будет отвечать.