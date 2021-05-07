Зеленский подробно ознакомил чиновников с ситуацией безопасности на Донбассе. Кроме того, глава государства озвучил шаги, которые делает Украина навстречу миру.
Я думаю, что важно не на словах знать, что там происходит, а увидеть все воочию. Знаю, что вы были в городе Счастье Луганской области. Вы сами видели, как мы относимся к Донбассу,
– заметил Зеленский.
Президент подчеркнул: Украина вкладывает деньги в инфраструктуру Донбасса.
Дипломаты из стран Бенилюкса обратили внимание, что Украина последовательно соблюдает режим тишины на Донбассе.
Детали от Зеленского
- Украинский лидер обратил внимание, что приоритетом является не только разрешить конфликт на Донбассе, но и делать так, чтобы жители региона чувствовали себя людьми.
- По словам Зеленского, позиция стран Бенилюкса по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины является неизменной. Кроме того, президент отметил, что страны оказывают украинской стороне практическую помощь в обеспечении национальной безопасности.
- Зеленский также призвал страны Бенилюкса поддержать украинские евроинтеграционные стремления. Прежде всего это можно сделать путем подписания деклараций относительно европейской перспективы Украины.
- Во время встречи также обсудили Крымскую платформу.