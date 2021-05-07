Зеленский подробно ознакомил чиновников с ситуацией безопасности на Донбассе. Кроме того, глава государства озвучил шаги, которые делает Украина навстречу миру.

Я думаю, что важно не на словах знать, что там происходит, а увидеть все воочию. Знаю, что вы были в городе Счастье Луганской области. Вы сами видели, как мы относимся к Донбассу,

– заметил Зеленский.

Президент подчеркнул: Украина вкладывает деньги в инфраструктуру Донбасса.

Дипломаты из стран Бенилюкса обратили внимание, что Украина последовательно соблюдает режим тишины на Донбассе.

Интересно! К странам Бенилюкса относятся Нидерланды, Бельгия и Люксембург.

Детали от Зеленского

Украинский лидер обратил внимание, что приоритетом является не только разрешить конфликт на Донбассе, но и делать так, чтобы жители региона чувствовали себя людьми.

По словам Зеленского, позиция стран Бенилюкса по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины является неизменной. Кроме того, президент отметил, что страны оказывают украинской стороне практическую помощь в обеспечении национальной безопасности.

Зеленский также призвал страны Бенилюкса поддержать украинские евроинтеграционные стремления. Прежде всего это можно сделать путем подписания деклараций относительно европейской перспективы Украины.

Во время встречи также обсудили Крымскую платформу.

Обратите внимание! В Киеве дипломаты также встретились с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Он призвал ЕС усилить давление на Россию, чтобы достичь конструктива в рамках нормандского формата.