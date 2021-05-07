Зеленський детально ознайомив посадовців з безпековою ситуацією на Донбасі. Окрім того, глава держави озвучив кроки, які робить Україна назустріч миру.
Я думаю, що важливо не на словах знати, що там відбувається, а побачити все на власні очі. Знаю, що ви були в місті Щастя Луганської області. Ви самі бачили, як ми ставимося до Донбасу,
– зауважив Зеленський.
Президент наголосив: Україна вкладає гроші в інфраструктуру Донбасу.
Дипломати з країн Бенілюксу звернули увагу, що Україна послідовно дотримується режиму тиші на Донбасі.
Деталі від Зеленського
- Український лідер звернув увагу, що пріоритетом є не лише розв'язати конфлікт на Донбасі, але й робити так, щоб мешканці регіону почувалися людьми.
- За словами Зеленського, позиція країн Бенілюксу щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України є незмінною. Окрім того, президент зауважив, що країни надають українській стороні практичну допомогу у забезпеченні національної безпеки.
- Зеленський також закликав країни Бенілюксу підтримати українські євроінтеграційні прагнення. Насамперед це можна зробити шляхом підписання декларацій щодо європейської перспективи України.
- Під час зустрічі також обговорили Кримську платформу.