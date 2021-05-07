День памяти и 9 мая: более 40% украинцев хотят отмечать обе даты
В Украине нужно отмечать и День памяти и примирения 8 мая, и День победы над нацизмом 9 мая. Так считает 41% украинцев.
Соответствующая идея преобладает почти во всех возрастных группах. Но туда не входит группа людей старше 60 лет.
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Также такое мнение присуще электорату всех партий, кроме "Оппозиционной платформы – За жизнь". Отмечать 2 даты считают правильным сторонники вступления Украины в Европейский Союз.
В то же время противники европейской интеграции – против такой идеи. Они хотят отметить только День победы над нацизмом 9 мая.
В общем такого же мнения – 31% украинцев. Идею отмечать только День памяти и примирения 8 мая поддерживают примерно 9%.
Среди опрошенных украинцы, которым все равно, какую именно дату отмечать. Таких – 10% респондентов.
Более 40% украинцев хотят отмечать 8 и 9 мая / Инфографика Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива"
Согласно данным по регионам Украины, обе даты хотят отмечать украинцы в Западном регионе – 22%. В то же время на Юге и Востоке поддерживают идею празднования только 9 мая – 42% и 48%.
Коротко об опросе Фонда
- Соответствующий опрос провел Фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" и Центр Разумкова.
- Период проведения – с 22 до 29 апреля 2021 года.
- Опрашивали украинцев из всех регионов, кроме временно оккупированного Россией Востока и Крыма.
- В допросе приняли участие респонденты в возрасте от 18 лет.
- Отмечено, что теоретическая погрешность выборки – 2,3%.
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