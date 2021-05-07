В Украине нужно отмечать и День памяти и примирения 8 мая, и День победы над нацизмом 9 мая. Так считает 41% украинцев.

Соответствующая идея преобладает почти во всех возрастных группах. Но туда не входит группа людей старше 60 лет.

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Также такое мнение присуще электорату всех партий, кроме "Оппозиционной платформы – За жизнь". Отмечать 2 даты считают правильным сторонники вступления Украины в Европейский Союз.

В то же время противники европейской интеграции – против такой идеи. Они хотят отметить только День победы над нацизмом 9 мая.

В общем такого же мнения – 31% украинцев. Идею отмечать только День памяти и примирения 8 мая поддерживают примерно 9%.

Среди опрошенных украинцы, которым все равно, какую именно дату отмечать. Таких – 10% респондентов.

Более 40% украинцев хотят отмечать 8 и 9 мая / Инфографика Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива"

Согласно данным по регионам Украины, обе даты хотят отмечать украинцы в Западном регионе – 22%. В то же время на Юге и Востоке поддерживают идею празднования только 9 мая – 42% и 48%.

Отметим! В 2020 году идею отмечать и 8, и 9 мая поддержало 39% украинцев. Почти 10% граждан Украины ответили, что для них нет разницы, когда именно отмечать даты.

Коротко об опросе Фонда