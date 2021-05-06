Большинство украинцев считает, что события в государстве развиваются в неправильном направлении
Украинцы в целом не слишком положительно оценивают то, как развивается государство. По мнению большинства населения, преодолеть существенные проблемы Украины не удастся в течение следующих нескольких лет.
Источник:Центр Разумкова
Лишь 24% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении. При этом 61% украинцев придерживается мнения, что события развиваются в неправильном направлении.
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Оценка процессов, происходящих в стране
Однако, как отмечают социологи, эти оценки несколько лучше, чем в марте этого года. Тогда только 18% опрошенных придерживались мнения, что события в стране развиваются в правильном направлении, а 66% – что они развиваются в неправильном направлении.
Как преодолеть проблемы
Менее четверти – 23% опрошенных – считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. Для сравнения: в марте эту точку зрения разделяли 19%, 46% – что она способна преодолеть в более отдаленной перспективе.
Между тем 20,5% украинцев считают, что государство не способно преодолеть вообще (в марте было чуть меньше – 19%).
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