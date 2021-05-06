Украинцы в целом не слишком положительно оценивают то, как развивается государство. По мнению большинства населения, преодолеть существенные проблемы Украины не удастся в течение следующих нескольких лет.

Лишь 24% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении. При этом 61% украинцев придерживается мнения, что события развиваются в неправильном направлении.

Между тем Рейтинг Зеленского продолжает расти: его поддерживает более четверти населения

Оценка процессов, происходящих в стране

Однако, как отмечают социологи, эти оценки несколько лучше, чем в марте этого года. Тогда только 18% опрошенных придерживались мнения, что события в стране развиваются в правильном направлении, а 66% – что они развиваются в неправильном направлении.

Как преодолеть проблемы

Менее четверти – 23% опрошенных – считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. Для сравнения: в марте эту точку зрения разделяли 19%, 46% – что она способна преодолеть в более отдаленной перспективе.

Между тем 20,5% украинцев считают, что государство не способно преодолеть вообще (в марте было чуть меньше – 19%).

Отметим: в апреле самыми большими проблемами украинцы назвали войну, зарплаты и коррупцию. Среди прочего украинцев волнует отсутствие поддержки малого и среднего бизнеса, рост уровня преступности и недоступность качественного образования.