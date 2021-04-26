По состоянию на апрель 2021 года 40% украинцев больше всего беспокоит война на Донбассе. Также среди актуальных проблем в Украине 36% людей называют низкие зарплаты и пенсии.

Количество упоминаний о войне как о наиболее актуальной проблеме в Украине выросло до 12%. Об этом свидетельствует опрос Украинского института будущего.

Ранее Война, безработица и COVID: какие проблемы сейчас больше всего беспокоят украинцев

Кстати, вопрос войны в центре (43%) упоминали чаще, чем на Донбассе (41%). На юге об этой проблеме в марте вспоминали 25%, а теперь – 35%.

Какие еще проблемы актуальны, по мнению украинцев

Коррупция – 31%;

высокая "коммуналка" – 29%. Хотя отметили, что в феврале эта проблема беспокоила 39% людей, она занимала первое место в рейтинге.

пандемия коронавируса – 27%. Ранее проблема беспокоила 16% украинцев.

рост цен – 24%;

безработица – 22%;

низкое качество и высокая стоимость медицинских услуг – 18%;

непрофессионализм власти – 16%.

состояние дорог – 12%;

падение производства – 10%.

трудовая миграция – 8%;

высокие налоги – 6%.

Среди прочего украинцев волнует отсутствие поддержки малого и среднего бизнеса, рост уровня преступности и недоступность качественного образования.

Обратите внимание! Опрос проводился в течение 9 – 18 апреля 2021 года. Метод опроса – face-to-face. Количество респондентов – 2 400. Статистическая погрешность с вероятностью 0.95 не превышает 2,05%.