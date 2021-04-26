Война, зарплаты и коррупция: какие проблемы больше всего беспокоят украинцев
По состоянию на апрель 2021 года 40% украинцев больше всего беспокоит война на Донбассе. Также среди актуальных проблем в Украине 36% людей называют низкие зарплаты и пенсии.
Источник:Украинский институт будущего
Количество упоминаний о войне как о наиболее актуальной проблеме в Украине выросло до 12%. Об этом свидетельствует опрос Украинского института будущего.
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Кстати, вопрос войны в центре (43%) упоминали чаще, чем на Донбассе (41%). На юге об этой проблеме в марте вспоминали 25%, а теперь – 35%.
Какие еще проблемы актуальны, по мнению украинцев
- Коррупция – 31%;
- высокая "коммуналка" – 29%. Хотя отметили, что в феврале эта проблема беспокоила 39% людей, она занимала первое место в рейтинге.
- пандемия коронавируса – 27%. Ранее проблема беспокоила 16% украинцев.
- рост цен – 24%;
- безработица – 22%;
- низкое качество и высокая стоимость медицинских услуг – 18%;
- непрофессионализм власти – 16%.
- состояние дорог – 12%;
- падение производства – 10%.
- трудовая миграция – 8%;
- высокие налоги – 6%.
Среди прочего украинцев волнует отсутствие поддержки малого и среднего бизнеса, рост уровня преступности и недоступность качественного образования.
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