Станом на квітень 2021 року 40% українців найбільше турбує війна на Донбасі. Також серед актуальних проблем в Україні 36% людей називають низькі зарплати й пенсії.

Кількість згадок про війну як про найбільш актуальну проблему в Україні зросла до 12%. Про це свідчить опитування Українського інституту майбутнього.

Раніше Війна, безробіття і COVID: які проблеми зараз найбільше турбують українців

До речі, питання війни у Центрі (43%) згадували частіше, ніж на Донбасі (41%). На Півдні про цю проблему в березні згадували 25%, а тепер – 35%.

Які ще проблеми є актуальними, на думку українців

Корупція – 31%;

висока "комуналка" – 29%. Хоча зазначили, що в лютому ця проблема турбувала 39% людей, вона посідала перше місце у рейтингу.

пандемія коронавірусу – 27%. Раніше проблема турбувала 16% українців.

зростання цін – 24%;

безробіття – 22%;

низька якість та висока вартість медичних послуг – 18%;

непрофесійність влади – 16%.

стан доріг – 12%;

падіння виробництва – 10%.

трудова міграція – 8%;

високі податки – 6%.

Серед іншого українців хвилює відсутність підтримки малого й середнього бізнесу, зростання рівня злочинності та недоступність якісної освіти.

Зверніть увагу! Опитування проводили упродовж 9 – 18 квітня 2021 року. Метод опитування – face-to-face. Кількість респондентів – 2400. Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2,05%.