Війна, зарплати та корупція: які проблеми найбільше турбують українців
Станом на квітень 2021 року 40% українців найбільше турбує війна на Донбасі. Також серед актуальних проблем в Україні 36% людей називають низькі зарплати й пенсії.
Джерело:Український інститут майбутнього
Кількість згадок про війну як про найбільш актуальну проблему в Україні зросла до 12%. Про це свідчить опитування Українського інституту майбутнього.
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До речі, питання війни у Центрі (43%) згадували частіше, ніж на Донбасі (41%). На Півдні про цю проблему в березні згадували 25%, а тепер – 35%.
Які ще проблеми є актуальними, на думку українців
- Корупція – 31%;
- висока "комуналка" – 29%. Хоча зазначили, що в лютому ця проблема турбувала 39% людей, вона посідала перше місце у рейтингу.
- пандемія коронавірусу – 27%. Раніше проблема турбувала 16% українців.
- зростання цін – 24%;
- безробіття – 22%;
- низька якість та висока вартість медичних послуг – 18%;
- непрофесійність влади – 16%.
- стан доріг – 12%;
- падіння виробництва – 10%.
- трудова міграція – 8%;
- високі податки – 6%.
Серед іншого українців хвилює відсутність підтримки малого й середнього бізнесу, зростання рівня злочинності та недоступність якісної освіти.
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