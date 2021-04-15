Війна, безробіття і COVID: які проблеми зараз найбільше турбують українців
Найбільшою проблемою нашої держави українці називають війну з Росією. Окрім того, значна кількість населення переймається пандемією і безробіттям.
Джерело:"Рейтинг"
Результати нещодавнього опитування показали, що кількість тих, хто називає коронавірус державною проблемою, збільшилася удвічі.
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Проблеми державного рівня
Ключовими проблемами країни респонденти вважають
- військовий конфлікт на Сході України (47%),
- відсутність роботи, безробіття (37%)
- епідемію коронавірусу (35%).
Інші важливі проблеми
- 27% вважають важливою проблемою низький рівень зарплат і пенсій,
- 21% – хабарництво та корупцію у владі, по
- 19% – некомпетентність влади та підвищення тарифів на комунальні послуги,
- 16% – неможливість отримати якісне медичне обслуговування.
У порівнянні з липнем 2020 удвічі зросла кількість тих, хто вважає епідемію коронавірусу важливою проблемою для країни.
Щодо війни на Донбасі, тут результати дещо змінилися в іншу сторону: у липні найважливішою проблемою її називали 51% опитаних.
Найменше українці жаліються на нестачу свободи і демократії та неможливість отримати якісну освіту.
Найбільш важливі проблеми для українців / Скриншот
Особисті проблеми українців
- епідемію коронавірусу особистою проблемою вважають 25%,
- військовий конфлікт на сході України – 24%,
- підвищення цін на основні товари та послуги – 23%,
- відсутність роботи, безробіття – 23%,
- неможливість отримати якісне медичне обслуговування – 16%,
- хабарництво та корупцію у владі – 14%,
- некомпетентність влади – 13%.
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