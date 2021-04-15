Найбільшою проблемою нашої держави українці називають війну з Росією. Окрім того, значна кількість населення переймається пандемією і безробіттям.

Результати нещодавнього опитування показали, що кількість тих, хто називає коронавірус державною проблемою, збільшилася удвічі.

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Проблеми державного рівня

Ключовими проблемами країни респонденти вважають

військовий конфлікт на Сході України (47%),

відсутність роботи, безробіття (37%)

епідемію коронавірусу (35%).

Інші важливі проблеми

27% вважають важливою проблемою низький рівень зарплат і пенсій,

21% – хабарництво та корупцію у владі, по

19% – некомпетентність влади та підвищення тарифів на комунальні послуги,

16% – неможливість отримати якісне медичне обслуговування.

У порівнянні з липнем 2020 удвічі зросла кількість тих, хто вважає епідемію коронавірусу важливою проблемою для країни.

Щодо війни на Донбасі, тут результати дещо змінилися в іншу сторону: у липні найважливішою проблемою її називали 51% опитаних.

Найменше українці жаліються на нестачу свободи і демократії та неможливість отримати якісну освіту.



Найбільш важливі проблеми для українців / Скриншот

Особисті проблеми українців

На особистому рівні найважливішими проблемами респонденти вважають низький рівень зарплат та пенсій (38%) та підвищення тарифів на комунальні послуги (35%).

Особисті проблеми українців:

епідемію коронавірусу особистою проблемою вважають 25%,

військовий конфлікт на сході України – 24%,

підвищення цін на основні товари та послуги – 23%,

відсутність роботи, безробіття – 23%,

неможливість отримати якісне медичне обслуговування – 16%,

хабарництво та корупцію у владі – 14%,

некомпетентність влади – 13%.

З липня 2020 значно зросла кількість тих, хто вважають особистими проблемами, підвищення тарифів та епідемію коронавірусу.